Сегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человек

Освобождены 14 гражданских.

Сегодня состоялся третий обмен пленными, Украина вернула 26 человек
Фото: ОПУ

Сегодня состоялся третий обмен пленными с Россией.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Обмен состоялся согласно приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин.

"Всего 26 наших людей", - отметила Верещук.

Напомним, 1 апреля были освобождены 86 украинских военнослужащих, среди них – 15 женщин.

24 марта в Украину вернулись 19 моряков с острова Змеиный и еще 10 военнослужащих. Украина отдала 10 захваченных в плен оккупантов и 11 гражданских роSSийских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы.

До этого Украина обменяла пленного мэра Мелитополя на солдат-срочников, которых РоSSия отправила на войну.

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