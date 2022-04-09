WP: Байден и Си Цзиньпин могут вместе установить мир в Украине

Пекин может значительно повысить свой международный престиж, если добьется окончания войны против Украины, информирует ZN.ua.

WP: Байден и Си Цзиньпин могут вместе установить мир в Украине
© Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

В начале 20 века русско-японская война становилась все более кровавой. В тот момент лидер страны, никогда не игравшей никакой роли на глобальной арене, решил стать миротворцем. После гибели более 100 тысяч роSSийских и японских солдат в битве под Мукденом царь РоSSии и император Японии были готовы откликнуться на предложение президента Теодора Рузвельта.

Он предложил каждому лидеру прислать представителя в США, чтобы провести переговоры о мирном договоре. Может и лидер Китая Си Цзиньпин воспользуется рецептом Рузвельта и покончит с войной в Украине ? Об этом пишет Washington Post.

Между США во главе с Рузвельтом в 1905 году и современным Китаем, которым управляет Си, очень много отличий. Но исторические аналогии – это не поварские рецепты, которые нужно выполнять по шагам, чтобы добиться желаемого результата. Тем не менее, сходство между этими двумя лидерами и возможности, которые открывает история, поучительны. В начале 1900-х США только начинали строить влияние в Западном полушарии. Однако они никогда не играли центральную роль в международных отношениях. У Рузвельта не было особо теплых отношений ни с японским императором, ни с роSSийским царем. Но он был уверен, что способен договариваться с любым лидером на равных. США еще не были большой военной силой. Но Рузвельт стремился, чтобы американский флот ходил во всех уголках мира, включая моря между Россией и Японией. Также в те времена США стали крупным торговым партнером.

Сегодня история вручила Си более сильные карты, если он решится ими сыграть. Во-первых, у Китая сложились куда более тесные отношения с Россией и Украиной, чем у Америки были с Россией и Японией 100 лет назад. Также ввиду личных отношений Си Цзиньпина как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, а также высоких ставок для обоих, ни один из них не отклонит приглашение в Пекин. Будучи крупным торговым партнером как для Москвы, так и для Киева, Китай также имеет мощные рычаги влияния, чтобы убедить их обоих пойти на компромисс.

Во-вторых, китайские дипломатические позиции укрепляют роль Пекина как посредника. После роSSийского вторжения, Китай долго не мог сформулировать свою публичную позицию. С одной стороны, роSSийская атака нарушает принципы суверенитета и территориальной целостности, которые Пекин считает столбами интернациональной политики. А с другой – Китай не хотел оттолкнуть страну, с которой Си объявил «безграничное» партнерство. Это неловкое дипломатическое позиционирование теперь дает лидеру Китая простор для маневров, чтобы договориться о мире.


Лесь Димань, ZN.ua

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