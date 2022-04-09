"Эффективно отработали по позициям": бойцы "Азова" дали бой оккупантам, видео

"Эффективно отработали по позициям": бойцы "Азова" дали бой оккупантам, видео

Бойцы полка "Азов", которые обороняют Мариуполь, показали, как дали бой роSSийским оккупантам, опубликовав кадры

Как пишет Politeka.net, украинцы 45-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и погнать врага обратно. Самой сложной ситуацией остается в Мариуполе, где город окружен оккупантами. Бойцы полка "Азов", которые защищают город, показали видео, на котором дали бой роSSийским оккупантам.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям роSSийских оккупантов, откуда они вели минометный огонь.

Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов", - написано было под публикацией.

На кадрах можно увидеть горящую роSSийскую технику. А также фото с результатом боя.


Артём Батечко, politeka.net

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