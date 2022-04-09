Урсула фон дер Ляйен: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче

Президент Еврокомиссии отметила, что восхищена украинцами.

Урсула фон дер Ляйен: Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче
Фото: телегам-канал Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Народ Украины, сопротивляющийся роSSийскому вторжению, борется не только за собственные суверенитет и территориальную целостность, он воюет за европейские ценности, за то, чтобы демократия победила автократию, а сила никогда не доминировала над верховенством права. Об этом в субботу в Варшаве во время благотворительного мероприятия Stand Up For Ukraine (Встаем за Украину) заявила Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Укринформ".

«Я была вчера в Киеве, посетила Бучу. Нет слов, чтобы описать ужас, который я видела в Буче. Это безобразное лицо путинской армии, развязавшей террор против людей. И я испытываю столь большое восхищение нашими мужественными украинскими друзьями, которые борются против этого. Они воюют в нашей войне. Это наша борьба, которую они ведут сейчас. Потому что это не только Украина воюет за суверенитет и целостность. Они (украинцы – ред.) также воюют, чтобы дать ответ на вопрос, будет ли демократия сильнее, или будет доминировать автократия, или право силы сможет доминировать над верховенством права», - подчеркнула Президент Еврокомиссии.

Она отметила, что сегодня вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой европейцы отстаивают собственную свободу, и это значит, что они отстаивают Украину.

«Это причина, почему мы собрались сегодня здесь. Мы хотим мобилизовать весь мир для помощи находящимся в Украине и за ее пределами беженцам. Надеюсь, что очень многие присоединятся. Хочу поблагодарить организацию Global Citizens за привлечение и мобилизацию такого большого количества деятелей искусства, спортсменов и известных людей», - добавила Урсула фон дер Ляен.

Она поблагодарила Президента Польши Анджея Дуду за организацию благотворительного мероприятия на территории Польши и напомнила, что именно Польша принимает у себя более двух миллионов беженцев из Украины, которым оказывают искреннюю поддержку большое количество граждан страны.

Напомним, вчера во время визита в Киев Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, где своими глазами увидела последствия зверств русской армии. Она отметила, что все совершившие зверства будут наказаны.

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