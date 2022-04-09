"Сперли у наших животных морковку": голодные оккупанты ограбили экопарк, подробности

Замглавы Днепра Михаил Лысенко рассказал об оккупантах, которые украли у животных в зоопарке овощи.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьковская область, где враг вплотную подобрался к первой столице Украины. Недалеко от окружной дороги расположен "Фельдман Экопарк", где находится большое количество животных. Несмотря на активную их эвакуацию некоторые особи остаются на месте. Как стало известно, оккупанты, которые находятся недалеко от экопарке, решили отобрать у зверей корм. Об этом сообщает замглавы Днепра Михаил Лысенко на своей страничке в Фейсбук.

"Фельдман Экопарк, находится в 300 метрах от вояк рф.

Сегодня ночью, они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", - написал Лысенко.



