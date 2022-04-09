"Сперли у наших животных морковку": голодные оккупанты ограбили экопарк, подробности

роSSийские военные армия рф оккупанты

Замглавы Днепра Михаил Лысенко рассказал об оккупантах, которые украли у животных в зоопарке овощи.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьковская область, где враг вплотную подобрался к первой столице Украины. Недалеко от окружной дороги расположен "Фельдман Экопарк", где находится большое количество животных. Несмотря на активную их эвакуацию некоторые особи остаются на месте. Как стало известно, оккупанты, которые находятся недалеко от экопарке, решили отобрать у зверей корм. Об этом сообщает замглавы Днепра Михаил Лысенко на своей страничке в Фейсбук.

"Фельдман Экопарк, находится в 300 метрах от вояк рф.

Сегодня ночью, они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", - написал Лысенко.



Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Отныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – ШимонитеОтныне и дальше Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного роSSийского газа, – Шимоните
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреляОккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреля
Оккупанты превратили школу в руины: фото и видео из села под КиевомОккупанты превратили школу в руины: фото и видео из села под Киевом
"Расстреливали там людей": оккупанты превратили церковь-памятник архитектуры в свой штаб"Расстреливали там людей": оккупанты превратили церковь-памятник архитектуры в свой штаб
Вчера в Краматорске, а сегодня над Черниговщиной: оккупанты ударили "Точкой-У" из БеларусиВчера в Краматорске, а сегодня над Черниговщиной: оккупанты ударили "Точкой-У" из Беларуси
Оккупанты накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов в Луганской областиОккупанты накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов в Луганской области
Оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА ПутиловаОккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА Путилова
За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов по ХарьковуЗа сутки оккупанты нанесли около 50 ударов по Харькову
В Херсоне похитили бывшего главу области: первые подробностиВ Херсоне похитили бывшего главу области: первые подробности
Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовятся к наступлению на востоке Украины
СБУ сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром"СБУ сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром"
Последние новости
Подгружаем последние новости