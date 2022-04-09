Оккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреля

В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 9 апреля, на которой видно, что на севере страны не осталось оккупантов.

Обновленную карту опубликовало Министерство обороны Великобритании, информирует Апостроф .

Из нее следует, что основная тяжесть боев из-под Киева , Чернигова и Сум переместилась на восток и юг страны, где роSSийские оккупанты пытаются атаковать.

РоSSийские оккупанты пытаются блокировать Харьков, наносят удар в направлении Изюма, давят на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Враг по-прежнему планирует развивать наступление на Запорожском и Николаевском направлениях, однако ВСУ наносят встречные удары.