Оккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреля

В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 9 апреля, на которой видно, что на севере страны не осталось оккупантов.

Обновленную карту опубликовало Министерство обороны Великобритании, информирует Апостроф.

Из нее следует, что основная тяжесть боев из-под Киева, Чернигова и Сум переместилась на восток и юг страны, где роSSийские оккупанты пытаются атаковать.

РоSSийские оккупанты пытаются блокировать Харьков, наносят удар в направлении Изюма, давят на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Враг по-прежнему планирует развивать наступление на Запорожском и Николаевском направлениях, однако ВСУ наносят встречные удары.


Маргарита Лепс, Апостроф

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