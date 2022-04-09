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2022-04-09
Оккупанты атакуют с востока и юга: карта боевых действий в Украине на 9 апреля
В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 9 апреля, на которой видно, что на севере страны не осталось оккупантов.
Обновленную карту опубликовало Министерство обороны Великобритании, информирует
Из нее следует, что основная тяжесть боев из-под Киева, Чернигова и Сум переместилась на восток и юг страны, где роSSийские оккупанты пытаются атаковать.
РоSSийские оккупанты пытаются блокировать Харьков, наносят удар в направлении Изюма, давят на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.
Враг по-прежнему планирует развивать наступление на Запорожском и Николаевском направлениях, однако ВСУ наносят встречные удары.
Маргарита Лепс, Апостроф