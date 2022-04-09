Разговор был очень насыщенным и конструктивным, - Ермак о неожиданном визите Джонсона в Киев

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и британского руководителя правительства Бориса Джонсона в Киеве 9 апреля был насыщенным и конструктивным.

Фото: ОПУ

Об этом в Телеграмме написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С самого начала роSSийской агрессии он был в прямой связи с Президентом Владимиром Зеленским. А сегодня снова посетил Киев . Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - написал Ермак.

Фото: ОПУ

Ермак также пообещал, что итоги визита Джонсона будут полезны для Украины.

"Я регулярно общаюсь с советником господина Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - добавил он.

Фото: ОПУ