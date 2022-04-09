Верховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательство

После первого чтения законопроекта прошло более полугода. И вот, наконец, у депутатов дошли руки до проведения трудовой реформы, во время войны, информирует ZN.ua.

Верховная Рада во время войны решила реформировать трудовое законодательство
© pixabay.com

Комитет ВРУ по соцполитике на своем очередном заседании рекомендовал к принятию во II чтении законопроект №5388. Его нормы касаются установления новой процедуры заключения срочного трудового договора, уменьшения количества обязательных кадровых документов, сообщает сайт Верховной Рады.

Секретарь Комитета, председатель подкомитета по регулированию трудовых отношений и занятости населения Николай Бабенко отметил, что окончательная редакция законопроекта является компромиссной и согласованной всеми сторонами социального диалога и органами государственной власти. Для подготовки законопроекта ко второму чтению в документ было внесено 457 предложений и поправок.

«Мы достигли консенсуса по всем позициям. Главное, чтобы был баланс», – сказал Бабенко.

Основные положения законопроекта за реестр. №5388, в частности, касаются новой процедуры заключения срочного трудового договора; уменьшения количества обязательных кадровых документов и имплементации положений актов законодательства Европейского Союза.

Примечательно, что после первого чтения законопроекта прошло более полугода. И вот, наконец, во время войны, у депутатов пришли руки проводить трудовую реформу.

Так, законопроектом предлагаются следующие ключевые шаги к дерегуляции трудовых отношений:

  • Упростить процедуру заключения срочного трудового контракта.

Работодатель и работник в трудовом договоре могут согласовать дополнительные условия трудовых отношений. В частности, это касается определения дополнительных прав и обязанностей сторон, улучшения условий труда и отдыха, оснований и условий прекращения отношений.

Также вводятся дополнительные гарантии обеспечения для работников, работающих по срочному трудовому договору, возможности дальнейшего трудоустройства на неопределенный срок, что соответствует требованиям Директивы Совета 1999/70/ЕС относительно Рамочного соглашения о работе на определенный срок.

  • Обеспечить работодателю возможность проверки компетентности работника.

Законопроектом устанавливаются наиболее уязвимые категории работников, которым запрещено устанавливать испытательный срок, что соответствует международным требованиям о необходимости защиты таких лиц.

  • Четко определить порядок предоставления работнику информации об условиях трудового договора.

Законопроектом установлен минимальный объем информации, которую работодатель должен предоставлять работнику. В частности, работнику будут сообщать о его правах и должностных обязанностях, ознакомят с условиями труда, режимом работы и отдыха, размером оплаты труда, продолжительностью отпуска, дополнительными гарантиями, определенными коллективным договором, а также порядком прекращения трудовых отношений. Эти положения закона соответствуют требованиям Директивы Совета 91/533/ЕЭС и Директивы (ЕС) 2019/1152.

  • Упростить регулирование некоторых процедур внесения изменений в трудовой договор, касающихся улучшения условий труда.
  • Уменьшить количество обязательных кадровых документов.

Работодатель и работник будут самостоятельно договариваться о целесообразности ведения следующих документов: правил внутреннего трудового распорядка и графиков сменности; графиков отпусков и сообщений о начале отпуска, сообщений об изменении существенных условий труда (кроме случаев ухудшения).

  • Дать возможность альтернативного регулирования отдельных аспектов труда в трудовом договоре.

Время начала и окончания работы, выходные дни, порядок работы с изменениями, вовлечением во вненормовые работы и работы в выходные дни может определяться как общими нормативными актами работодателя, так и индивидуальным трудовым договором с отдельным работником.

  • Изменить механизм участия профсоюзов при расторжении трудового договора.

Процедура получения согласия профсоюза в соответствующих случаях заменяется процедурой информирования и проведения консультаций, что упрощает кадровую работу и отвечает международным стандартам.

  • Актуализировать вопросы материальной ответственности.

Документом конкретизируются условия материальной ответственности работника. Также оптимизируется процедура привлечения к материальной ответственности, что создает дополнительные гарантии и заинтересованность работодателя в оформлении официальных трудовых отношений с целью уменьшения риска потери или повреждения средств производства при выполнении работы.

В ходе заседания Комитета депутаты одобрили сравнительную таблицу к законопроекту:

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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