В РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документы

В результате введения международных санкций в РоSSии сложилась критическая ситуация в сфере кораблестроения. Контракты по строительству и обслуживанию военных кораблей невозможно выполнить из-за тяжелого финансового положения и отсутствия зарубежных комплектующих.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, информирует Апостроф.

Отмечается, что АО "Восточная верфь" во Владивостоке, которая должна выполнить госзаказы на общую сумму 35 млрд руб., в том числе строительство и снабжение двух морских танкеров и двух малых ракетных кораблей, к началу апреля из-за затруднительного финансового состояния приостановила все работы и увольняет работников.

Отсутствуют иностранные комплектующие для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них, а найти роSSийские или азиатские заменители не представляется возможным. Кроме того, по той же причине остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии.

Безусловно, ВПК РФ, несмотря на заявления руководства страны-агрессора, остается зависимым от импортных высоких технологий, а вследствие санкций РоSSия не в состоянии производить современное оружие.


Маргарита Лепс, Апостроф

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