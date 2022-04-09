В РоSSии из-за санкций нехватка комплектующих для военных кораблей: документы

В результате введения международных санкций в РоSSии сложилась критическая ситуация в сфере кораблестроения. Контракты по строительству и обслуживанию военных кораблей невозможно выполнить из-за тяжелого финансового положения и отсутствия зарубежных комплектующих.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, информирует Апостроф .

Отмечается, что АО "Восточная верфь" во Владивостоке, которая должна выполнить госзаказы на общую сумму 35 млрд руб., в том числе строительство и снабжение двух морских танкеров и двух малых ракетных кораблей, к началу апреля из-за затруднительного финансового состояния приостановила все работы и увольняет работников.

Отсутствуют иностранные комплектующие для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них, а найти роSSийские или азиатские заменители не представляется возможным. Кроме того, по той же причине остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии.