Днепровские бойцы похвастались кадрами нового успеха на фронте: "мощь россии закончится здесь"

Днепровские бойцы похвастались кадрами нового успеха на фронте: "мощь россии закончится здесь"

93-я бригада ОМБр Холодний Яр продолжает героически сражаться с оккупантами.

На счету бригады множество уничтоженной роSSийской техники и личного состава армии страны-агрессора

В очередной раз защитники Украины продемонстрировали результаты своей успешной работы

«роSSийская армия не сильная. Она просто длинная. россия вела много войн с разными странами, но закончится ее военная мощь здесь, в Украине, — написали защитники Украины из 93-й бригады на странице в Facebook.


Алексей Ионов, politeka.net

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