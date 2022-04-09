Днепровские бойцы похвастались кадрами нового успеха на фронте: "мощь россии закончится здесь"

93-я бригада ОМБр Холодний Яр продолжает героически сражаться с оккупантами.

На счету бригады множество уничтоженной роSSийской техники и личного состава армии страны-агрессора

В очередной раз защитники Украины продемонстрировали результаты своей успешной работы