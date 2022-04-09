Возле Рубежного войска РФ снова попали в цистерну с азотной кислотой

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что возле Рубежного Луганской области роSSийские войска снова попали в цистерну с азотной кислотой.

"Снова химическая атака! Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА просит жителей не выходить из укрытий, а находящимся в помещении - закрыть окна и двери.

Испарения азотной кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.