Глава МВД Германии Нэнси Фазер сообщила, какое может ждать наказание роSSийских демонстрантов.

Как пишет Politeka.net, пока Украину поддерживает весь мир, в Германии россияне решили устроить митинг в поддержку владимира путина и его войны на украинской территории. Глава МВД Германии Нэнси Фазер сообщила, что россиян может ждать уголовное преследование, пишет "Европейская правда".

"Демонстрация символа "Z" прославляет военные преступления, и потому, по нашему мнению, может подлежать привлечению к уголовной ответственности", - отметила Фазер.