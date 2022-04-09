Привлекут к уголовной ответственности: в Германии жестко отреагировали на пророSSийские митинги
Глава МВД Германии Нэнси Фазер сообщила, какое может ждать наказание роSSийских демонстрантов.
Как пишет Politeka.net, пока Украину поддерживает весь мир, в Германии россияне решили устроить митинг в поддержку владимира путина и его войны на украинской территории. Глава МВД Германии Нэнси Фазер сообщила, что россиян может ждать уголовное преследование, пишет "Европейская правда".
"Демонстрация символа "Z" прославляет военные преступления, и потому, по нашему мнению, может подлежать привлечению к уголовной ответственности", - отметила Фазер.
Также глава МВД сообщила, что необходимо последовательное вмешательство полиции. Министр считает, что преступная захватническая война россии - это тоже информационная война, поэтому нужно не допустить ложь, пропаганду и дезинформацию на митингах в Германии.
Ранее была информация, что в Германии проходил автопробег в поддержку путина и его кровавой войны в Украине. По некоторым данным, в митинге учавствовало пять тысяч автомобилей.