Санкции в действии: в РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих

«Русский военный корабль» таки пошел нахуй.

Санкции в действии: в РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих
© Wikimedia commons

В РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих, вызванной нехваткой денег и санкциями против РФ в связи с тем, что она развязала полномасштабную войну против Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, к началу апреля из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены на предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке. Сроки исполнения контрактов сорваны, людей увольняют, происходит подготовка к банкротству.

«Восточная верфь» все еще должна выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей, в том числе построить и поставить два морских танкера, два малых ракетных корабля, два передвижных морских причала, выполнить ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

Из-за нехватки иностранных компонентов и отсутствия роSSийских или азиатских аналогов пришлось ограничить производство, в частности, рулевых колонок, навигационных комплексов, радиостанций. Также приостановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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