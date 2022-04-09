Санкции в действии: в РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих

В РоSSии сокращается производство военных кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих, вызванной нехваткой денег и санкциями против РФ в связи с тем, что она развязала полномасштабную войну против Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

В частности, к началу апреля из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены на предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке. Сроки исполнения контрактов сорваны, людей увольняют, происходит подготовка к банкротству.

«Восточная верфь» все еще должна выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей, в том числе построить и поставить два морских танкера, два малых ракетных корабля, два передвижных морских причала, выполнить ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

Из-за нехватки иностранных компонентов и отсутствия роSSийских или азиатских аналогов пришлось ограничить производство, в частности, рулевых колонок, навигационных комплексов, радиостанций. Также приостановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии.