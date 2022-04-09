На месте Германии я бы предоставил БМП Мардер Украине еще вчера – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия должна была передать БМП Мардер Украине еще вчера. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 9 апреля.

"Там говорят, куницы, а именно так Мардер переводится с немецкого, нужны в рамках НАТО. Это бред. НАТО нужна победа Украины", - написал он.

Климкин добавил, что в таком случае немцы нашли бы отговорку, почему они не вводят эмбарго на уголь и нефть.

"Сказали бы, что им нужна внутренняя поддержка для снабжения нового оружия. Не забыли бы сказать, что эта поставка открывает новую эпоху: от советского оружия до западного - лучшей политической и военной поддержки сложно представить. В конце концов, не пришлось бы отвечать на сложные вопрос после войны: о нежелании реально помогать", - отметил бывший глава украинского МИД .

Он также отметил, что решение о поставке Мардеров – это решение, где Германия хочет быть: в прошлом или в будущем.