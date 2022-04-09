Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС – Хегер
Премьер Словакии отметил, что правительство предложило свою команду реформаторов, информирует
Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна будет настаивать на том, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата, а затем и члена ЕС, информирует
Хегер подчеркнул, что Словакия готова оказывать давление на других членов ЕС в этом вопросе.
Братислава готова предоставить Украине свою команду реформаторов.
"Мы также обсудили видение "лучшего будущего". Я благодарю Александра Дулебу (словацкого политолога, – ред.), который является главным идеологом программы, которую мы презентовали украинцам еще в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", – отметил глава правительства Словакии.
Программа "лучшего будущего" – это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла по пути к членству в Европейском Союзе.
Премьер также отметил, что Словакия может помочь Украине с ремонтом военной техники и экспортом пшеницы по железной дороге.