Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС – Хегер

Премьер Словакии отметил, что правительство предложило свою команду реформаторов, информирует ZN.ua.

Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС – Хегер
© twitter.com/MFA_Ukraine

Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна будет настаивать на том, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата, а затем и члена ЕС, информирует topky.sk.

Хегер подчеркнул, что Словакия готова оказывать давление на других членов ЕС в этом вопросе.

Братислава готова предоставить Украине свою команду реформаторов.

"Мы также обсудили видение "лучшего будущего". Я благодарю Александра Дулебу (словацкого политолога, – ред.), который является главным идеологом программы, которую мы презентовали украинцам еще в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", – отметил глава правительства Словакии.

Программа "лучшего будущего" – это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла по пути к членству в Европейском Союзе.

Премьер также отметил, что Словакия может помочь Украине с ремонтом военной техники и экспортом пшеницы по железной дороге.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Блок рекламы


Похожие новости
"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа
Обсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером АвстрииОбсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером Австрии
В южных областях Украины сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуреВ южных областях Украины сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре
Венгерское правительство считает, что расчет за газ в рублях не будет нарушать санкционную политику ЕСВенгерское правительство считает, что расчет за газ в рублях не будет нарушать санкционную политику ЕС
ЮНЕСКО не будет проводить июньскую сессию в КазаниЮНЕСКО не будет проводить июньскую сессию в Казани
Порошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для УкраиныПорошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для Украины
Германия заявила, что у нее уже нет оружия для Украины с армейских складовГермания заявила, что у нее уже нет оружия для Украины с армейских складов
Министр обороны Украины призвал партнеров предоставить Украине оружие дальнего действияМинистр обороны Украины призвал партнеров предоставить Украине оружие дальнего действия
Минобороны Британии прогнозирует повышение активности авиации РФ на юге и востоке УкраиныМинобороны Британии прогнозирует повышение активности авиации РФ на юге и востоке Украины
Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовятся к наступлению на востоке Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости