Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС – Хегер

Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна будет настаивать на том, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата, а затем и члена ЕС , информирует topky.sk .

Хегер подчеркнул, что Словакия готова оказывать давление на других членов ЕС в этом вопросе.

Братислава готова предоставить Украине свою команду реформаторов.

"Мы также обсудили видение "лучшего будущего". Я благодарю Александра Дулебу (словацкого политолога, – ред.), который является главным идеологом программы, которую мы презентовали украинцам еще в ноябре. Вчера мы снова представили эту программу руководству Украины", – отметил глава правительства Словакии.

Программа "лучшего будущего" – это фактически словацкая история реформ, которую страна прошла по пути к членству в Европейском Союзе.

Премьер также отметил, что Словакия может помочь Украине с ремонтом военной техники и экспортом пшеницы по железной дороге.