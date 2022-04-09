Из Херсона нет согласованных гуманитарных коридоров, - мэр

Люди пытаются эвакуироваться на свой страх и риск.

Из Херсона на 9 апреля нет ни одного согласованного "зеленого коридора" для выезда из города.

Об этом сообщил херсонский городской голова Игорь Колыхаев, передает городской совет.

В то же время люди пытаются эвакуироваться из города без согласованных гуманитарных коридоров, на свой страх и риск.

Колыхаев подчеркнул, что он вместе с заместителями, руководителями коммунальных предприятий остается в оккупированном городе.

"Делаем все, чтобы жизнедеятельность города была обеспечена на 100%. Хочу обратиться к каждому херсонцу: любите свой город и всегда помните, что Херсон – это Украина!", - подчеркнул городской голова.

В настоящее время Херсон оккупирован. РоSSийские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за "ХНР". Однако депутаты облсовета отвергли эту идею. В городе постоянно проходят митинги в поддержку Украины. В ответ на это оккупанты похищают местных активистов, политиков, общественных деятелей.

Напомним, что 9 апреля в Херсоне роSSийские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова.

3 апреля херсонский журналист Константин Рыженко, об исчезновении которого стало известно 31 марта, вышел на связь. Он сказал, что потерял доступ к своим основным аккаунтам и находится "в бегах".