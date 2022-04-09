Оккупанты превратили школу в руины: фото и видео из села под Киевом

РоSSийские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения ежедневно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе бомбардируют и школы - центры образовательного и культурного роста детей Украины. Одна из разрушенных школ находится в Богдановке Киевской области, информирует Апостроф .

Украинский военный журналист Игорь Захаренко опубликовал фото из руин этой школы.

Оккупанты нанесли авиудар по школе в селе Богдановка, что находится в Киевской области. Школьный автобус, классы, коридоры и все здание превратилось в сплошную руину. Фотографии разрушенной украинской школы – лицо "русского мира".

Уничтожение украинской культуры, языка и наследия стали одной из задач путинского режима.