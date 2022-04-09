Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский

От того, выстоит ли Мариуполь, зависит то, по каким направлениям будет продвигаться враг. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, сообщает Укринформ.

«Стоит Мариуполь… Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные – мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч роSSийских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч, значит они (военные РФ - ред.) там будут находиться, и не пойдут на Восток и т.д.", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, все зависит от того, насколько будут быстро реагировать мировые партнеры по поставке оружия, а также от того, будет ли лидер РФ готов идти дальше.

"Все будет зависеть от наших ВСУ. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – сказал президент.

Напомним, за месяц "зеленого коридора" в Мариуполь ни разу не удалось доставить гуманитарную помощь. По мнению Зеленского, так происходит потому, что роSSийская сторона боится, что мир увидит, что происходит в Мариуполе.