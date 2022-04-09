Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский
От того, выстоит ли город, зависит направление продвижения врага, отметил президент.
От того, выстоит ли Мариуполь, зависит то, по каким направлениям будет продвигаться враг. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, сообщает Укринформ.
«Стоит Мариуполь… Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные – мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч роSSийских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч, значит они (военные РФ - ред.) там будут находиться, и не пойдут на Восток и т.д.", - сказал Зеленский.
Также, по его словам, все зависит от того, насколько будут быстро реагировать мировые партнеры по поставке оружия, а также от того, будет ли лидер РФ готов идти дальше.
"Все будет зависеть от наших ВСУ. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – сказал президент.
Напомним, за месяц "зеленого коридора" в Мариуполь ни разу не удалось доставить гуманитарную помощь. По мнению Зеленского, так происходит потому, что роSSийская сторона боится, что мир увидит, что происходит в Мариуполе.