Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский

От того, выстоит ли город, зависит направление продвижения врага, отметил президент.

Мариуполь сдерживает 10 тысяч роSSийских военных, - Зеленский
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/president.gov.ua

От того, выстоит ли Мариуполь, зависит то, по каким направлениям будет продвигаться враг. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, сообщает Укринформ.

«Стоит Мариуполь… Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные – мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч роSSийских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч, значит они (военные РФ - ред.) там будут находиться, и не пойдут на Восток и т.д.", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, все зависит от того, насколько будут быстро реагировать мировые партнеры по поставке оружия, а также от того, будет ли лидер РФ готов идти дальше.

"Все будет зависеть от наших ВСУ. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – сказал президент.

Напомним, за месяц "зеленого коридора" в Мариуполь ни разу не удалось доставить гуманитарную помощь. По мнению Зеленского, так происходит потому, что роSSийская сторона боится, что мир увидит, что происходит в Мариуполе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Блок рекламы


Похожие новости
1/4 роSSийских войск, атаковавших Украину, уже недееспособны из-за больших потерь - CNN1/4 роSSийских войск, атаковавших Украину, уже недееспособны из-за больших потерь - CNN
"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа
В Украине насчитали более 15 тысяч пропавших без вести людей, - ДенисоваВ Украине насчитали более 15 тысяч пропавших без вести людей, - Денисова
Обсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером АвстрииОбсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером Австрии
Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасностиЗеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности
Онлайн-архив роSSийских военных преступлений поможет привлечь преступников к ответственности – КулебаОнлайн-архив роSSийских военных преступлений поможет привлечь преступников к ответственности – Кулеба
Лидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в БучеЛидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в Буче
Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"
Более 19 тысяч оккупантов и более 700 танков: Генштаб обнародовал новые данные о потерях РоSSииБолее 19 тысяч оккупантов и более 700 танков: Генштаб обнародовал новые данные о потерях РоSSии
Десантно-штурмовые войска ВСУ отчитались о сбитых роSSийских самолетах и вертолетеДесантно-штурмовые войска ВСУ отчитались о сбитых роSSийских самолетах и вертолете
Последние новости
Подгружаем последние новости