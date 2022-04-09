1/4 роSSийских войск, атаковавших Украину, уже недееспособны из-за больших потерь - CNN

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за 45 дней войны погибли уже более 19 тысяч роSSийских военных, информирует ZN.ua.

Четверть роSSийских войск, участвующих в полномасштабной войне в Украине, уже недееспособна, сообщает CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

У рашистов, неожиданно для них, каждый день происходят большие потери. Кроме того, у них плохая материально-техническая база и ненадлежащее обеспечение.

В преддверии вторжения РоSSия разместила у границ с Украиной примерно 120 батальонных тактических групп (БТГ). Через шесть недель войны примерно 29 из них вышли из строя. Остатки отдельных БТГ начали объединять в новые группы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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