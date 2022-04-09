Были вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома

переселенцы беженцы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, сколько на данный момент украинцев покинули свои дома.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось полностью освободить Черниговскую, Сумскую и Киевскую области. Сейчас россияне готовятся к новому удару, уже на Харьковскую область и Донбасс. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказало, сколько на текущий момент украинцев покинули свои дома.

Отмечено, что более 4,4 миллионов украинцев были вынуждены уехать из Украины. Больше всего людей находится в Польше, куда отправились почти 2,6 млн человек. На втором месте Румыния - 700 тысяч, а замыкает тройку Венгрия - 400 тысяч.

Также сообщается, что более 7,1 млн человек стали внутренними беженцами в Украине.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Харьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воиновХарьков, Мариуполь и другие: художница изобразила города в образе женщин-воинов
Блок рекламы


Похожие новости
Своих не бросаем? Под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов, фотоСвоих не бросаем? Под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов, фото
РоSSийский флот систематически проводит перегруппировку своих сил в Черном мореРоSSийский флот систематически проводит перегруппировку своих сил в Черном море
Допросы, переговоры и кража горючего: работники ЧАЭС рассказали о работе в условиях оккупацииДопросы, переговоры и кража горючего: работники ЧАЭС рассказали о работе в условиях оккупации
Дерипаска рассказал, сколько РоSSии понадобится лет для восстановления экономики после отмены санкцийДерипаска рассказал, сколько РоSSии понадобится лет для восстановления экономики после отмены санкций
"Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине"Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине
"Мы будем вынуждены поддержать восстание": как Украина может вернуть Крым домой"Мы будем вынуждены поддержать восстание": как Украина может вернуть Крым домой
На завтра для Лисичанской громады запланирована эвакуация на автобусах, можно брать домашних любимцевНа завтра для Лисичанской громады запланирована эвакуация на автобусах, можно брать домашних любимцев
Скупают технику и золото: в белорусских ТЦ роSSийские солдаты активно тратят украденные у украинцев деньги, фотоСкупают технику и золото: в белорусских ТЦ роSSийские солдаты активно тратят украденные у украинцев деньги, фото
В "Азове" рассказали об обстреле ледокола "Капитан Белоусов": есть погибшийВ "Азове" рассказали об обстреле ледокола "Капитан Белоусов": есть погибший
Три четверти украинцев считают, что УПЦ МП должна разорвать отношения с роSSийской церковьюТри четверти украинцев считают, что УПЦ МП должна разорвать отношения с роSSийской церковью
Последние новости
Подгружаем последние новости