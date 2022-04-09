"Это будет сложная баталия": Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа

владимир зеленский андрей ермак

"Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем"

Украина готова к переговорам с Россией и параллельно готовится к решающему бою на Донбассе. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в субботу, 9 апреля, после переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером, который приехал в Киев.

"Украина всегда говорила, что она готова к любым переговорам и будет искать любые пути для того, чтобы закончить войну", - отметил Зеленский.

При этом он добавил, что на востоке и юге Украины происходит накопление роSSийских войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще больше украинских территорий.

"Параллельно, к сожалению, мы видим подготовку к важному, кто-то говорит решающему, бою на востоке нашего государства. Я не знаю, мне сложно сказать и я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем", - добавил президент.

Зеленский отметил, что то, как будет развиваться ситуация зависит от многих факторов.

"Как будет развиваться процесс - зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, выстоит ли Мариуполь. Там наши военные, одни из самых крепких. Для них это большое испытание и для нашего государства. Вокруг них сегодня 10 тысяч роSSийских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч значит там будут и не пойдут на Восток и тому подобное", - сказал президент.

Ситуация будет зависеть от того, как Украине будут помогать иностранные государства, как далеко готов зайти президент РоSSии, а самое главное - какова будет готовность ВСУ.

"Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу. Поэтому мы готовы и бороться, и искать те или иные пути дипломатические, чтобы остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге", - добавил Зеленский.


Анна Вернигора, politeka.net

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