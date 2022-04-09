Посольство Италии возобновит работу в Киеве

Глава МИД Италии заявил, что это еще один жест поддержки украинского народа, конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна одержать победу, информирует ZN.ua.

Посольство Италии возобновит работу в Киеве
© unsplash/mike_swigunski

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посольство Италии в Украине возобновит свою работу в Киеве после Пасхи, сообщает Corriere della Sera.

"Мы последними уезжали из Киева и вернемся одними из первых", - отметил Ди Майо Corriere della Sera.

По его словам, это еще один жест поддержки украинского народа.

"В ближайшие дни будут проведены все проверки, необходимые для переезда в Киев, все должно быть сделано в безопасных условиях и в координации с другими европейскими партнерами", - подчеркнул министр.


Анна Конюченко, ZN.ua

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