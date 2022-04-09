Посольство Италии возобновит работу в Киеве

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посольство Италии в Украине возобновит свою работу в Киеве после Пасхи, сообщает Corriere della Sera.

"Мы последними уезжали из Киева и вернемся одними из первых", - отметил Ди Майо Corriere della Sera.

По его словам, это еще один жест поддержки украинского народа.