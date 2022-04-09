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2022-04-09
Посольство Италии возобновит работу в Киеве
Глава МИД Италии заявил, что это еще один жест поддержки украинского народа, конкретный способ подтвердить, что дипломатия должна одержать победу, информирует
© unsplash/mike_swigunski
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посольство Италии в Украине возобновит свою работу в Киеве после Пасхи, сообщает
"Мы последними уезжали из Киева и вернемся одними из первых", - отметил Ди Майо Corriere della Sera.
По его словам, это еще один жест поддержки украинского народа.
"В ближайшие дни будут проведены все проверки, необходимые для переезда в Киев, все должно быть сделано в безопасных условиях и в координации с другими европейскими партнерами", - подчеркнул министр.
Анна Конюченко, ZN.ua