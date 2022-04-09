Лукашенко "поправили" подбородок хоккейной клюшкой, красноречивые кадры: "Превентивный удар в челюсть"

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей.

Как пишет Politeka.net, президент Беларуси Александр Лукашенко стал пособником РоSSии в войне против Украины. Сегодня, девятого апреля, президент играл в хоккей. Как оказалось, Лукашенко кто-то хорошо "пригрел" клюшкой, в результате чего был рассечен подбородок. Кадры быстро облетели сеть. Также появилось фото президента после матча, где можно увидеть пластыри на лице.

Украинцы сразу начали обсуждать ролик в одном из-тг каналов: