ЕС за 40 дней войны перевел РоSSии 37 млрд евро, – Подоляк

Европейский Союз с начала войны РоSSии против Украины заплатил стране-агрессору за энергоносители 37 млрд евро. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.



"37 млрд евро для РФ за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что мало того, что Украина объективно не имела такого объема вооружений, как страна-агрессор, да еще каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя.

"Такая позиция партнеров наряду с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых роSSийских банков, нет тотального ареста имущества членов правящей партии «Единая РоSSия», нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий, к более массовому уничтожению, окончательному отказу от неприменения тяжелого оружия против мирных граждан, на окапывание и переход к войне на длительное выживание", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, на текущей неделе Европарламент поддержал немедленный ввод эмбарго на все роSSийские энергоносители. Эмбарго также включает полный отказ от «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Согласно этой резолюции, страны ЕС должны предоставить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе.

Существуют также расчеты, свидетельствующие, что страны ЕС и G7 уже фактически приступили к внедрению наиболее убийственных для экономики РоSSии санкций — эмбарго на нефть и газ.