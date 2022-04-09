У Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивости

Там отметили, что солидарны с позицией ЕС.

У Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивости
© kormany.hu

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из влиятельных политиков Евросоюза потребовал от него доказательств, что массовые убийства в Буче – не постановка. Впоследствии СМИ рассказали, что речь идет об венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Лишь после этого спикер Берталан Хаваши от имени политика осудил военные преступления в Буче, сообщает Telex.hu.

Он отметил, что Венгрия поддерживает проведение международного расследования, чтобы найти виновников кровопролития. По словам Хаваши, Орбан дал понять, что войну против Украины начали русские, он назвал это агрессией.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"
Лидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в БучеЛидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в Буче
Украинские военные сбили новейший роSSийский беспилотник — Генштаб ВСУУкраинские военные сбили новейший роSSийский беспилотник — Генштаб ВСУ
Дерипаска рассказал, сколько РоSSии понадобится лет для восстановления экономики после отмены санкцийДерипаска рассказал, сколько РоSSии понадобится лет для восстановления экономики после отмены санкций
Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"Зеленский о переговорах с РФ: "Только Путин решает, когда война закончится"
Перепуганные оккупанты озвучивают родне последние просьбы: «У нас два пути, либо 200-м, либо…»Перепуганные оккупанты озвучивают родне последние просьбы: «У нас два пути, либо 200-м, либо…»
Придется объяснить: в СНБО жестко предупредили мужчин, выехавших из Украины после 22-го февраляПридется объяснить: в СНБО жестко предупредили мужчин, выехавших из Украины после 22-го февраля
РоSSию ждет трибунал за преступления в Краматорске и Буче – ЗеленскийРоSSию ждет трибунал за преступления в Краматорске и Буче – Зеленский
РоSSийские военные меняют тактику и определяют новые направления наступления — МинобороныРоSSийские военные меняют тактику и определяют новые направления наступления — Минобороны
Подоляк рассказал, как русская элита впадает в настоящую панику: есть сразу три доказательстваПодоляк рассказал, как русская элита впадает в настоящую панику: есть сразу три доказательства
Последние новости
Подгружаем последние новости