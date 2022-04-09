У Орбана наконец-то осудили военные преступления в Буче, но только после сообщений СМИ о том, что премьер требовал доказательств их правдивости

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из влиятельных политиков Евросоюза потребовал от него доказательств, что массовые убийства в Буче – не постановка. Впоследствии СМИ рассказали, что речь идет об венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Лишь после этого спикер Берталан Хаваши от имени политика осудил военные преступления в Буче, сообщает Telex.hu.

Он отметил, что Венгрия поддерживает проведение международного расследования, чтобы найти виновников кровопролития. По словам Хаваши, Орбан дал понять, что войну против Украины начали русские, он назвал это агрессией.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.