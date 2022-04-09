В Украине насчитали более 15 тысяч пропавших без вести людей, - Денисова

Сейчас трудно привести точные данные по общему количеству погибших, изнасилованных в результате полномасштабного вторжения РФ.

В Украине насчитали более 15 тысяч пропавших без вести людей, - Денисова
Фото: телегам-канал Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

У Офиса Омбудсмана есть информация, если говорить о без вести пропавших, о более чем 15 тысячах таких случаев.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ.

«Насчет пропавших без вести, сколько у нас посчитано – это более 15 тысяч таких случаев. Потому что мы их фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, кто, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез», – уточнила Денисова.

Отдельно она отметила, что сейчас трудно привести точные данные, среди прочего, об общем количестве погибших, изнасилованных по причине полномасштабного вторжения рф.

«В настоящее время освобождаются города Киевской области, и мы видим и Бучу, и Бородянку, и Макаров, и Сумскую область – Тростянец и другие, - но вы понимаете, сколько мы откроем для себя и для мира преступлений РоSSии, когда будет окончательно освобожден Мариуполь?», – сказала омбудсман.

Денисова проинформировала, что на горячую линию Уполномоченного звонят по телефону очевидцы и сообщают о том, что в Мариуполе происходит зачистка, работают мобильные крематории. По имеющейся у Денисовой информации, россияне собирают в Мариуполе тела погибших украинцев, а затем сжигают их в этих крематориях.

Напомним, что в Буче началась эксгумация тел из мест массового временного захоронения. Уже установлены личности 163 убитых россиянами мирных жителей. Всего в настоящее время нашли 320 тел убитых роSSийскими оккупантами бучанцев.

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