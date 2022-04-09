В Черниговской области россияне устроили штаб в церкви и расстреливали там людей

РоSSийские военные устроили в Черниговской области свой штаб в церкви, где спасатели после освобождения сел от врага обнаружили тела расстрелянных людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Черниговская область. с. Ягиде и с. Лукашовка. Наши пиротехники после пребывания здесь орков очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты устроили штаб. Кроме боеприпасов, изувеченных куполов с крестами, мусора, который оставили роSSийские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, расстрелянные орками…" - отметили в ГСЧС.

Напомним, свидетельства пыток роSSийскими войсками местных жителей нашли и в Харьковской области. А по данным немецкой разведки, у россиян был приказ сначала допрашивать, а затем убивать мирных людей.