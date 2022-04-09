Канцлер Австрии встретится в Киеве с Зеленским

Он отмечает, что его визит в Киев является проявлением солидарности с украинцами.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу.

Об этом в пятницу сообщило издание Der Standard.

"Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского также свидетельствует о нашей солидарности с украинцами. То, что происходит в Украине, и, в частности, во многих городах Украины, - это страшная агрессивная война против мирного населения", - сказано в сообщении со слов Карла Нехаммера.

Также в рамках визита должны пройти встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Виталием Кличко. Программа также предусматривает посещение Бучи.