Канцлер Австрии встретится в Киеве с Зеленским

Он отмечает, что его визит в Киев является проявлением солидарности с украинцами.

Канцлер Австрии встретится в Киеве с Зеленским
Канцлер Австрії Карл Нехаммер
Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу.

Об этом в пятницу сообщило издание Der Standard.

"Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского также свидетельствует о нашей солидарности с украинцами. То, что происходит в Украине, и, в частности, во многих городах Украины, - это страшная агрессивная война против мирного населения", - сказано в сообщении со слов Карла Нехаммера.

Также в рамках визита должны пройти встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Виталием Кличко. Программа также предусматривает посещение Бучи.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский в Киеве встретился с премьер-министром Словакии.

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