"Расстреливали там людей": оккупанты превратили церковь-памятник архитектуры в свой штаб

"Расстреливали там людей": оккупанты превратили церковь-памятник архитектуры в свой штаб

Спасатели находят тела людей среди мусора и изуродованных куполов с крестами.

В Черниговской области оккупанты сделали штаб в церкви, которая является памятником архитектуры, и расстреливали там людей. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Сейчас пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы в селах Ягиде и Лукашовка.

"Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб. Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусор, что оставили роSSийские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых растреляли орки ... разве можно такое простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Непростительно. Никогда", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова и области пока не спешить с возвращением домой.

"Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов, которые рядом, мы сейчас смотрим на тот трафик, который есть и видим искреннее желание жителей вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов на возврат, звонков и сообщений. Не надо этого сейчас делать", - заявил он.


Анна Вернигора, politeka.net

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