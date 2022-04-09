В Софии посольство РФ облили красным

В знак протеста против агрессии в отношении Украины – краска как символ пролитой крови.

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства РоSSии в столице Болгарии Софии красной краской.

Об этом сообщает издание BNR.

Это сделали Арман Бабикян и Николай Хаджигенов. Поначалу их задержала полиция.

"То, что мы с Арманом делали сегодня, происходит по всему миру. Здесь задержали только людей, которые высказывали свое мнение против войны и против Путина. За час до этого на станции Краматорск взорвали сотни мирных жителей", - сказал Николай Хаджигенов после задержания, когда объяснял свой поступок.

Однако задержание вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре, сначала возбудившей дело по статье "хулиганство", заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

Напомним, в Италии на озере Комо виллу, принадлежащую роSSийскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".