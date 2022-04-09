Обсудили поддержку Украины в будущем в членстве в Евросоюзе, - Зеленский на брифинге с канцлером Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер выступили перед журналистами после переговоров в Киеве .

Об этом сообщает Lb.ua.

"Проговорили несколько важных вопросов. Я очень коротко. Проговорили важные вопросы относительно наших двусторонних отношений. О полной поддержке Украины в будущем в членстве в Европейском Союзе. Также обсудили санкционную мощную политику против РоSSии и наращивание этой политики. Я хочу поблагодарить не только за гуманитарную помощь. Также хочу поблагодарить руководство Австрии за ту технику, которая нам поможет. Техника для ГСЧС, пожарные машины и т.д.", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Негаммер заявил о готовности усиливать санкции против РоSSии до тех пор, пока не закончится война в Украине.

"Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского Союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним", – сказал австрийский канцлер.

Напомним, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.

8 апреля Украина получила от ЕС опросник для получения статуса кандидата на вступление. Его передала Владимиру Зеленскому Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.