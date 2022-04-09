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2022-04-09
Канцлер Германии - президенту РФ: Ты разрушаешь будущее своей страны
Шольц обратил внимание на то, что Путину свойственно имперское мышление, «известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков», информирует
© Олаф Шольц/facebook
«Ты разрушаешь будущее своей страны», - с такой фразой, на «ты», обратился сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц к президенту РоSSии Владимиру Путину, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, передает
Канцлер подчеркнул, что западные санкции в связи с военной агрессией РФ против Украины уже сильно влияют на экономическое развитие РоSSии.
Шольц призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.
Немец заверил Кремль в том, что Германия продолжит снабжать Украину оборонительным вооружением.
Анастасия Дэйна, ZN.ua