Канцлер Германии - президенту РФ: Ты разрушаешь будущее своей страны

Шольц обратил внимание на то, что Путину свойственно имперское мышление, «известное нам из 19-го, 18-го, 17-го и других веков», информирует ZN.ua.

Канцлер Германии - президенту РФ: Ты разрушаешь будущее своей страны
© Олаф Шольц/facebook

«Ты разрушаешь будущее своей страны», - с такой фразой, на «ты», обратился сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц к президенту РоSSии Владимиру Путину, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, передает DW.

Канцлер подчеркнул, что западные санкции в связи с военной агрессией РФ против Украины уже сильно влияют на экономическое развитие РоSSии.

Шольц призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

Немец заверил Кремль в том, что Германия продолжит снабжать Украину оборонительным вооружением.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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