Канцлер Германии - президенту РФ: Ты разрушаешь будущее своей страны

«Ты разрушаешь будущее своей страны», - с такой фразой, на «ты», обратился сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц к президенту РоSSии Владимиру Путину, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, передает DW .

Канцлер подчеркнул, что западные санкции в связи с военной агрессией РФ против Украины уже сильно влияют на экономическое развитие РоSSии.

Шольц призвал Путина немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

Немец заверил Кремль в том, что Германия продолжит снабжать Украину оборонительным вооружением.