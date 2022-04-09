В южных областях Украины сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре

В южных областях Украины сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, сообщает Оперативное командование " Південь ".

"На Николаевском и Херсонском направлениях наши войска удерживают освобожденные от врага территории. Вражеские силы продолжают и артиллерийские обстрелы, и информационные атаки на гражданское население, пытаясь обвинить в обстрелах именно подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

За ночь на южном направлении противник потерял 12 единиц личного состава и 2 единицы вражеской техники.

Отмечается, что роSSийские корабли продолжают держать блокаду портов, оказывать психологическое давление на угрозу проведения десантирования.