Венгерское правительство считает, что расчет за газ в рублях не будет нарушать санкционную политику ЕС

Выбор валюты – это технический вопрос, отметил представитель правительства.

Венгерское правительство считает, что расчет за газ в рублях не будет нарушать санкционную политику ЕС
Фото: 112 Украина

Оплата Венгрией роSSийского газа в рублях не будет нарушать санкции против РоSSии. Так, на предупреждение от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отреагировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Ковача CNN.

По словам Ковача, Венгрия имеет с Россией двусторонний контакт, в связи с чем выбор валюты является якобы техническим вопросом.

Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем соблюдать заключенные с Россией контракты по нефти и газу. Согласно им, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от роSSийского газа на 85%", - добавил Ковач.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Венгрия нарушит санкции ЕС, если будет платить за роSSийские энергоносители в рублях, как того требует новый указ Путина о расчете за роSSийский газ только в рублях. При этом президент Еврокомиссии отметила, что ЕС ведет переговоры, чтобы избежать такой ситуации.

Также напомним, что после выхода указа Путина ряд стран – в частности, страны G7 – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада – отказались от расчетов за газ в рублях.

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