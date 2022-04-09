Венгерское правительство считает, что расчет за газ в рублях не будет нарушать санкционную политику ЕС
Выбор валюты – это технический вопрос, отметил представитель правительства.
Оплата Венгрией роSSийского газа в рублях не будет нарушать санкции против РоSSии. Так, на предупреждение от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отреагировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Ковача CNN.
По словам Ковача, Венгрия имеет с Россией двусторонний контакт, в связи с чем выбор валюты является якобы техническим вопросом.
"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем соблюдать заключенные с Россией контракты по нефти и газу. Согласно им, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от роSSийского газа на 85%", - добавил Ковач.
Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Венгрия нарушит санкции ЕС, если будет платить за роSSийские энергоносители в рублях, как того требует новый указ Путина о расчете за роSSийский газ только в рублях. При этом президент Еврокомиссии отметила, что ЕС ведет переговоры, чтобы избежать такой ситуации.
Также напомним, что после выхода указа Путина ряд стран – в частности, страны G7 – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада – отказались от расчетов за газ в рублях.