Войска РФ перегруппируются, чтобы наступать на Харьков, – разведка

Есть вероятность, что оккупанты попытаются захватить Мариуполь, а после этого – идти на Киев.

РоSSийские войска перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN.

"Они перегруппируются в направлении Изюма через Белгород. Двигаются через Белгород. Они примут дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - заявил он.

Буданов также отметил, что роSSийские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.

"Прежде всего планируют продвигаться в сторону Харькова. Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев ", - добавил он.

Буданов подчеркнул, что в Украине проявились слабые стороны роSSийской армии. По его словам, оккупанты потерпели поражение в районе Киева , и их военным усилиям препятствовала логистика.

Напомним, согласно сведениям Генштаба ВС, более 80% состава отдельных подразделений оккупантов отказываются возвращаться на войну в Украину.