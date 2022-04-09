Войска РФ перегруппируются, чтобы наступать на Харьков, – разведка

Есть вероятность, что оккупанты попытаются захватить Мариуполь, а после этого – идти на Киев.

Войска РФ перегруппируются, чтобы наступать на Харьков, – разведка
генерал-майор Кирило Буданов
Фото: cnn

РоSSийские войска перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью CNN.

"Они перегруппируются в направлении Изюма через Белгород. Двигаются через Белгород. Они примут дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - заявил он.

Буданов также отметил, что роSSийские военные в первую очередь планируют наступать на Харьков.

"Прежде всего планируют продвигаться в сторону Харькова. Они попытаются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев", - добавил он.

Буданов подчеркнул, что в Украине проявились слабые стороны роSSийской армии. По его словам, оккупанты потерпели поражение в районе Киева, и их военным усилиям препятствовала логистика.

Напомним, согласно сведениям Генштаба ВС, более 80% состава отдельных подразделений оккупантов отказываются возвращаться на войну в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзеВ Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе
В Харьков ежедневно доставляется 300 тонн гуманитарки, – ОПВ Харьков ежедневно доставляется 300 тонн гуманитарки, – ОП
Своих не бросаем? Под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов, фотоСвоих не бросаем? Под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов, фото
За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов по ХарьковуЗа сутки оккупанты нанесли около 50 ударов по Харькову
РоSSийские войска перегруппируются по северным направлениям, - ГенштабРоSSийские войска перегруппируются по северным направлениям, - Генштаб
"Чтобы невозможно было сюда зайти": глава Сумщины высказался о необходимости стены на границе с рф"Чтобы невозможно было сюда зайти": глава Сумщины высказался о необходимости стены на границе с рф
Враг обстреливал Харьковскую, Херсонскую, Кировоградскую, Полтавскую области и Донбасс, - сводка ОВАВраг обстреливал Харьковскую, Херсонскую, Кировоградскую, Полтавскую области и Донбасс, - сводка ОВА
"Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине"Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине
РоSSия пытается обойти Изюм, чтобы усилить военное присутствие на Донбассе – СинегубовРоSSия пытается обойти Изюм, чтобы усилить военное присутствие на Донбассе – Синегубов
Войска РФ обстреляли Северодонецк, горит многоэтажкаВойска РФ обстреляли Северодонецк, горит многоэтажка
Последние новости
Подгружаем последние новости