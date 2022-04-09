В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"

В Польше не будут сотрудничать с Венгрией из-за заявления Орбана по Буче: "Ему нужен офтальмолог"

Если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств роSSийских военных в пригородах Киева, "ему следует посетить окулиста".

Об этом он сказал глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus.

Как выразился польский политик, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".

Качиньский и Орбан

"Оценка поведения Орбана однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – сказал Качиньский.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией до тех пор, если позиция Орбана по войне Путина против Украины не изменится.

Виктор Орбан Венгрия

"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал глава ПиС.


Алексей Ионов, politeka.net

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