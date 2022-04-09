Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку западных партнеров в восстановлении страны – Кубраков

Сейчас уже есть несколько государственных инициатив.

На заседании Совета Европейского Союза министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к собравшимся с призывом активно приобщаться к восстановлению нашей страны. Об этом он рассказал в сообщении на Facebook.

"Новые проекты, технологии, компании, а также материалы – мы рассчитываем здесь на поддержку. Сейчас уже есть несколько государственных инициатив, которые будут касаться консолидации сил мировых проектных и подрядных организаций, архитектурных бюро и архитекторов городов, а также волонтеров. Украина будет все больше ориентироваться на решения с точки зрения безопасности", – пишет министр.

Также Кубраков призвал партнеров наращивать санкционное давление на РоSSию, блокировать морские порты и автодороги для оккупанта. Он поблагодарил за уже существующие санкции, но подчеркнул, что этого мало для остановки войны.

Министр напомнил, что Украина является важным поставщиком продукции и сырья для многих стран ЕС . Именно поэтому нам необходима поддержка скорейшей интеграции украинской железнодорожной и автотранспортной системы в соответствующие системы ЕС .

«В настоящее время Министерство инфраструктуры Украины делает все возможное для того, чтобы возобновить или перестроить цепочки поставок и экспорта продукции для ключевых украинских предприятий. Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, значительная часть – уже в работе», – сообщил он.

Кубраков добавил, что восстановление инфраструктуры городов, разрушенных войной, уже начато. Речь идет о разрушенных мостах, дорогах, железнодорожных путях, а также гражданских аэропортах, по которым до сих пор наносятся авиаудары роSSийских террористов.

«Удар по вокзалу в Краматорске – очередной пример варварства в ХХІ веке, за который россия ответит», – подчеркнул министр и напомнил западным партнерам, что Украина является щитом, который защищает Европу от этого варварства, проявления которого весь мир увидел на фотографиях из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Тростянца и Мариуполя.