Не вижу намерений россиян захватить Николаев, - Ким

Также он не видит угрозы прорыва через Вознесенск в Одессу.

Не вижу намерений россиян захватить Николаев, - Ким
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что пока не видит намерения оккупантов захватить Николаев.

Об этом рассказал Ким в интервью РБК-Украина.

"О намерениях захватить Николаев - нет, не вижу", - сказал он.

В то же время он добавил, что обстрелы, которые производят оккупанты, могут быть как для запугивания людей, так и для прикрытия военных действий захватчиков по перемещению техники.

Также Ким добавил, что не видит сейчас угрозы прорыва оккупантов через город Вознесенск в Одессу.

Ким также прокомментировал ситуацию в Снегиревке, еще оккупированной россиянами.

"В Снегиревке есть оккупанты. Ситуация не контролируема нами. Гуманитарного кризиса там нет. Вчера на 7 утра они закрыли проезд через Снегиревку для гражданских лиц. Была возможность поставлять туда грузы и также в Херсон. На сегодняшний день они эти грузы разворачивают", - добавил руководитель ОГА.

Напомним, 7 апреля в Николаеве роSSийские войска разбомбили вокзал. Его работа остановлена.

Также на этой неделе россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрелов 5 апреля погибли 10 человек, более 60 получили ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотомРоSSийский генерал рассказал о партизанах в Чернобыле и выставил себя идиотом
Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»Арестович: «После боев за Мариуполь, восток и юг у РоSSии не останется резервов для войны»
Украинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на ДонетчинеУкраинские бойцы разгромили за несколько часов батальонную тактическую группу оккупантов на Донетчине
"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники"Есть уголовная ответственность": глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники
Родные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фотоРодные убитых в Украине оккупантов начали получать "письма счастья": фото
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSии не удастся захватить Донбасс полностью — ОПРоSSии не удастся захватить Донбасс полностью — ОП
Лидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в БучеЛидер страны ЕС спрашивал у Зеленского доказательства военных преступлений россиян в Буче
Освобождение Сумщины и массовые отказы россиян воевать: - сводка Генштаба на вечер 8 апреляОсвобождение Сумщины и массовые отказы россиян воевать: - сводка Генштаба на вечер 8 апреля
"Едет подкрепление": Виталий Ким попросил жителей Николаевщины не толпиться"Едет подкрепление": Виталий Ким попросил жителей Николаевщины не толпиться
Украинцы и россияне не один народ: так считают более 90% граждан УкраиныУкраинцы и россияне не один народ: так считают более 90% граждан Украины
Бойцы ССО захватили рабочий "бук" россиянБойцы ССО захватили рабочий "бук" россиян
Украинские бойцы не оставили шансов технике оккупантов, Ким похвастался успехами: "Это вам за Николаев"Украинские бойцы не оставили шансов технике оккупантов, Ким похвастался успехами: "Это вам за Николаев"
Зеленский: россияне не пускают гумгрузы в Мариуполь, чтобы мир не увидел, что там происходитЗеленский: россияне не пускают гумгрузы в Мариуполь, чтобы мир не увидел, что там происходит
Комитет по иностранным делам Сейма Литвы призвал ЕС признать зверства россиян в Украине геноцидомКомитет по иностранным делам Сейма Литвы призвал ЕС признать зверства россиян в Украине геноцидом
Ночью россияне обстреляли нефтебазу и завод в Днепропетровской области, - глава ОВАНочью россияне обстреляли нефтебазу и завод в Днепропетровской области, - глава ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости