Не вижу намерений россиян захватить Николаев, - Ким

Также он не видит угрозы прорыва через Вознесенск в Одессу.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что пока не видит намерения оккупантов захватить Николаев.

Об этом рассказал Ким в интервью РБК-Украина.

"О намерениях захватить Николаев - нет, не вижу", - сказал он.

В то же время он добавил, что обстрелы, которые производят оккупанты, могут быть как для запугивания людей, так и для прикрытия военных действий захватчиков по перемещению техники.

Также Ким добавил, что не видит сейчас угрозы прорыва оккупантов через город Вознесенск в Одессу.

Ким также прокомментировал ситуацию в Снегиревке, еще оккупированной россиянами.

"В Снегиревке есть оккупанты. Ситуация не контролируема нами. Гуманитарного кризиса там нет. Вчера на 7 утра они закрыли проезд через Снегиревку для гражданских лиц. Была возможность поставлять туда грузы и также в Херсон. На сегодняшний день они эти грузы разворачивают", - добавил руководитель ОГА.

Напомним, 7 апреля в Николаеве роSSийские войска разбомбили вокзал. Его работа остановлена.

Также на этой неделе россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрелов 5 апреля погибли 10 человек, более 60 получили ранения.