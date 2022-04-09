ЮНЕСКО не будет проводить июньскую сессию в Казани

О новом месте проведения сессии пока не сообщают.

ЮНЕСКО не будет проводить июньскую сессию в Казани
Фото: america.gov

45-я сессия ЮНЕСКО не состоится в Казани в июне, как было запланировано. Об этом сообщила пресс-служба Комитета всемирного наследия.

Мероприятие не планируют откладывать, но о новом месте проведения пока не сообщается.

"Согласно данным, обнародованным Секретариатом ЮНЕСКО, до 31 марта были повреждены или разрушены 53 объекта культуры (исторические памятники, места богослужений, библиотеки и т.д.). Вполне вероятно, что с тех пор цифры возросли", – говорится в сообщении.

"Невозможно провести 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ни в Казани, ни под председательством РоSSии, пока последняя уничтожает в Украине "выдающиеся универсальные ценности". На карте стоит авторитет ЮНЕСКО и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия", - заявили представители Комитета.

Напомним, ранее 46 стран-участниц ЮНЕСКО заявили о готовности бойкотировать сессию Комитета, пока его возглавляет РФ.

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