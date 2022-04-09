Порошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для Украины

Экс-президент напомнил о решении Сената США.

Порошенко в эфире France 24 призвал французов присоединиться к ленд-лизу для Украины

Петр Порошенко в эфире телеканала France 24 призвал французов вслед за Сенатом США принять Акт о ленд-лизе для Украины.

«Очень благодарен сенаторам Соединенных Штатов, глубоко благодарен администрации США и лидерству президента Байдена. Таким образом, имплементируется один из тех пунктов, которые были еще три недели назад представлены мной в так называемом «Плане пяти критических шагов», – напомнил Порошенко.

План Порошенко, кроме ленд-лиза, также включает предоставление средств для контроля над небом и открытие «второго фронта», включая адские санкции и нефтяные эмбарго. Петр Порошенко также призывает западных партнеров ввести «Список Бучи» по примеру «Списка Магнитского».

Другие пункты плана – европейская перспектива для Украины и План Маршалла.

«Очень положительные сигналы поступают по поводу «Плана Маршалла» со стороны наших западных партнеров», – сообщил пятый Президент.

«Призываю также французов: прошу, сделайте, как поступил Сенат Соединенных Штатов. Одобрите и вы отдельный Акт о ленд-лиде, но с французской стороны. Это сейчас очень важно», – подчеркивает Порошенко.

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