Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев хотел бы видеть среди гарантов безопасности Китай и Индию. Во время интервью изданию Republic он назвал список государств, которые наша страна хочет видеть подписантами.

Также в списке Великобритания, США , Турция, Польша , Германия.

"Нам нужны гарантии безопасности от стран, включая США , Великобританию, Китай , Турцию, Германию, Польшу , которые могут быть гарантами безопасности. Я также приглашаю Индию быть гарантом безопасности, если они захотят", — сказал Зеленский в разговоре с индийским журналистом.

По мнению президента, дата его возможной встречи с диктатором Владимиром Путиным не должна влиять на переговоры с этими странами.