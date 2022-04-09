Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности
Переговоры с этими государствами не должны зависеть от даты встречи президентов Украины и РоSSии, информирует
Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев хотел бы видеть среди гарантов безопасности Китай и Индию. Во время интервью изданию Republic он назвал список государств, которые наша страна хочет видеть подписантами.
Также в списке Великобритания, США, Турция, Польша, Германия.
"Нам нужны гарантии безопасности от стран, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Германию, Польшу, которые могут быть гарантами безопасности. Я также приглашаю Индию быть гарантом безопасности, если они захотят", — сказал Зеленский в разговоре с индийским журналистом.
По мнению президента, дата его возможной встречи с диктатором Владимиром Путиным не должна влиять на переговоры с этими странами.