Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности

Переговоры с этими государствами не должны зависеть от даты встречи президентов Украины и РоSSии, информирует ZN.ua.

Зеленский назвал список стран, которые Украина хочет видеть гарантами безопасности
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев хотел бы видеть среди гарантов безопасности Китай и Индию. Во время интервью изданию Republic он назвал список государств, которые наша страна хочет видеть подписантами.

Также в списке Великобритания, США, Турция, Польша, Германия.

"Нам нужны гарантии безопасности от стран, включая США, Великобританию, Китай, Турцию, Германию, Польшу, которые могут быть гарантами безопасности. Я также приглашаю Индию быть гарантом безопасности, если они захотят", — сказал Зеленский в разговоре с индийским журналистом.

По мнению президента, дата его возможной встречи с диктатором Владимиром Путиным не должна влиять на переговоры с этими странами.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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