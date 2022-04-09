В Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе

Украинские защитники из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, информирует ZN.ua.

В Луганской области войска РФ атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе
© ДПСУ

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что в Луганской области роSSийские войска атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе.

В результате этого никто не пострадал.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Войска РФ в Луганской области штурмуют Попасную и Рубежное и пытаются зайти в глубь города, отметил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты накапливают силы для наступления и увеличивают количество обстрелов в Луганской области.


Анна Конюченко, ZN.ua

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