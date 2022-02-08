В ОРДЛО зафиксировали вооруженные столкновения наемников с местным населением

Речь идет о населенных пунктах, где дислоцируются роSSийские наемники.

В ОРДЛО зафиксировали вооруженные столкновения наемников с местным населением
Фото: hyser.com.ua

Командование Вооруженных сил РоSSии продолжает интенсивное пополнение личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов на временно оккупированных территориях.

Однако агитационная кампания военкоматов оккупационных администраций остается неудовлетворительной. Об этом сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированных территории в Донецкой и Луганской областях. Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через не контролируемые Украиной участки границы", – говорится в сообщении.

Параллельно с этим наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания роSSийских наемников, что связано с неоднократными столкновениями "добровольцев" с местным населением, в том числе с использованием оружия.

Напомним, в январе оккупанты скрыто завезли по железной дороге и автомобильным транспортом с территории РоSSии до 9 тыс. тонн горючего, несколько танков, бронированные машины, артиллерийские установки, БПЛА и другое вооружение.

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