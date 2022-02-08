Министры внешних дел Чехии, Австрии и Словакии приехали с общим месседжем – показать поддержку Украине

"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Это основная причина того, почему три центральноевропейских страны посетили Украину и продемонстрировали такую солидарность".

Фото: ЕРА/UPG

Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии приехали в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной в нынешней ситуации и поддержать ее территориальную целостность.

Об этом министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил на совместной пресс-конференции министров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Мы, три министра иностранных дел стран из центральной Европы в Славковском формате здесь с единственным четким месседжем - мы солидарны с Украиной в нынешней ситуации и поддерживаем украинскую территориальную целостность и ее независимость", - сказал Липовский.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать поддержку вашей стране", - добавил министр.

По его словам, Чехия, Словакия и Австрия "присутствуют здесь, чтобы четко показать выбор за вами".

Фото: EРА/UPG

“Если вы выбрали европейское направление, прозападное направление, вы должны иметь возможность реализовать мечту”, – сказал Липовский.

“Нужно повторить, что безопасность Украины – это безопасность Европы. Это основная причина того, почему три центральноевропейских страны посетили Украину и продемонстрировали такую солидарность», – подчеркнул он.

Глава чешского МИД рассказал, что министры посетили вчера Станицу Луганскую на линии столкновения и встретились с представителями крымских татар: "Мы здесь для того, чтобы еще раз повторить, что аннексия Крыма была незаконным актом и Крым – это Украина".

"В нынешней ситуации напряжения мы можем слышать разные голоса, но ЕС и НАТО объединены, - и это наш общий месседж", - сказал он.

Фото: EРА/UPG

Напомним, Кулеба во время пресс-конференции заявил, что Украина требует от Европейского союза единства, решительности в вопросе применения болезненных санкций против РоSSии и амбициозности в отношении Украины.