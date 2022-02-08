Украинская делегация в ТКГ настаивает на решении гуманитарных вопросов, включая обмен "всех на всех"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на востоке Украины настаивает, что гуманитарные вопросы являются приоритетом.

Они должны решаться параллельно и не находиться в зависимости от динамики переговорного процесса по другим направлениям. Об этом и.о. первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Украина настаивает на первоочередном решении гуманитарных вопросов – то есть, безусловный обмен "всех на всех" – с нашей стороны подготовлено все, что можно, и об этом давно всем известно", – отметил он.

Костин добавил, что Украина постоянно предоставляет обновленные списки удерживаемых лиц, а то, что РоSSия использует этот вопрос как инструмент повышения ставок в переговорном процессе по другим вопросам, абсолютно недопустимо.

"Первая из основных наших задач – это обмен. Все наши граждане, незаконно удерживаемые на неподконтрольной территории, должны быть возвращены домой. Второе – безусловный допуск Международного комитета Красного креста. Еще в 2019 году, сразу после Парижского саммита, мы приняли необходимый закон и обеспечиваем такой доступ. А на оккупированных территориях этого не делается. И у нас до сих пор нет информации относительно некоторых наших людей. У нас есть информация, что наши граждане там, но их невозможно найти, мы даже не знаем, живы ли некоторые из них", – отметил он.

Как известно, последний обмен удерживаемыми лицами состоялся в апреле 2020 года.

Третье – это открытие контрольно-пропускных пунктов (КПВВ).

"Снова же, мы сделали все необходимое. Все построено, открыто, инфраструктура подготовлена. И на каждом заседании ТКГ, и на каждом заседании советников "нормандского формата" мы поднимаем этот вопрос. В конце прошлого года Кабинет министров своим решением упростил проход через КПВВ. То есть человек, который переходит на подконтрольную территорию, просто сдает экспресс-тест на ковид, и все, больше нет вообще никаких ограничений", – пояснил Андрей Костин.

В то же время со стороны оккупированных территорий даже существующие пропускные пункты в большинстве своем остаются закрытыми.

"В конце прошлого года мы снова предлагали открыть два КПВВ: "Золотое" и "Счастье". Не хотят оба – давайте откроем один. Но у них был последний аргумент, что они опасаются ковида. Мы предлагали открыть КПВВ отдельно хотя бы для легкового автотранспорта, хотя бы два раза в неделю, для начала, просто разблокировать этот процесс, но все наши предложения были оставлены без внимания. Но этот вопрос обязательно будет на повестке дня в рамках консультаций в ТКГ, мы также будем поднимать его на следующей встрече в Берлине", – подытожил он.

Напомним, следующая встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" должна пройти в Берлине на этой неделе. Предыдущая прошла 26 января в Париже. В ходе этой встречи в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках.