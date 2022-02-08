Глава чешского МИД привез в Украину гуманитарную помощь

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липовский привез в Украину гуманитарную помощь.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции министров МИД стран Славского формата и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что Чехия является сильным партнером Украины и предоставляет нашей стране большое количество гуманитарной помощи и поддержки.

"Я сам привез гуманитарные пакеты наборов первой помощи в рамках сотрудничества с украинским "Красным крестом"", - сказал Липовский.

«Мы также предоставляем артиллерийское снаряжение и боеприпасы, чтобы помочь Украине в ее борьбе. Мы стоим вместе с Украиной”, – добавил глава МИД Чехии.

Напомним, глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что конфликт в Украине нужно разрешать дипломатическим и мирным путем. По его мнению, поддаваться угрозам со стороны РоSSии нельзя и нужно не допускать агрессии ни в какой форме.

Со своей стороны президент Чехии Милош Земан не разделяет опасений по поводу возможной роSSийской агрессии по отношению к Украине и считает нынешнее напряжение "словесной войной".

В январе на фоне угрозы вторжения РоSSии правительство Чехии одобрило передачу Украине партии 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.