В Минэкономики рассказали о приоритетных направлениях работы с бизнесом

Представители власти и Европейской Бизнес Ассоциации в рамках открытой экспертной платформы партии "Слуга народа" обсудили направления и приоритеты работы по улучшению инвестиционного климата в Украине и созданию благоприятной бизнес-среды. Об этом в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, на встрече речь шла о важных для бизнеса вопросах: сбалансировании фискальной политики государства, прозрачном регулировании торговли, пищевой и фармацевтической продукции, необходимости обновления трудового законодательства.

“Экономика страны показывает тенденцию к стабильному росту. 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%. Мы имели самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины - почти 200 млрд долларов”, - отметила Юлия Свириденко.

Чиновник также напомнила, что в этом году государство запускает проекты, аналогов которым не было раньше: термомодернизация зданий, доступная ипотека под честные 5%, проект орошения земель на юге Украины, что поможет усилить их плодородие и укрепить экспортный потенциал государства, проект “Машиностроение: кредитование и лизинг 5%”. Государство будет стимулировать украинское судно-, машиностроение путем долгого лизинга.

Свириденко также отметила необходимость создания лучших условий для бизнеса. "Важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство, для этого уже имеем зафиксированное финансирование в Государственном бюджете", - отметила она.

Также, по ее словам, важными шагами навстречу бизнесу является курс на уменьшение государственного сектора путем привлечения частных инвесторов и открытой приватизации, проведения и усовершенствования корпоративной реформы.

“Эти мероприятия и проекты стимулируют спрос на стратегически важные отрасли экономики, улучшают инвестиционный климат и направлены на улучшение благосостояния граждан. Вопреки всем внешним угрозам мы остаемся сильными изнутри”, - добавила Свириденко.