Договоренность Турции и РоSSии о визите Путина есть, – Песков

РоSSия априори не отказывается от потенциальной встречи глав РФ и Украины.

Договоренность Турции и РоSSии о визите Путина есть, – Песков
Фото: Главком

Договоренность РоSSии и Турции о визите президента РФ Владимира Путина в Анкару есть.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщило роSSийское издание ТАСС.

"В то же время конкретные сроки пока не утверждены", - сказал Песков.

Он добавил также, что РоSSия априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в прошлом году Эрдоган дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе.

Впервые он предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским в ноябре, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице представителя Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

19 января Эрдоган пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы "уладить разногласия".

Во время визита в Киев Эрдоган отметил готовность организовать встречу Зеленского и Путина на своей территории. Владимир Зеленский подтвердил, что готов для установления мира к разговорам во всех форматах.



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