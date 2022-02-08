Шесть больших десантных кораблей ВМФ РоSSии после захода в Сирию вошли в Черное море

Такого количества роSSийских кораблей в Черном море не было даже во время оккупации Крыма.

Шесть больших десантных кораблей ВМФ РоSSии после захода в Сирию вошли в Черное море
Десантний корабель РФ "Петр Моргунов"
Фото: РоSSийская газета

Отряд десантных кораблей Балтийского и Северного флотов, только 4 февраля прибывший на базу ВМФ РоSSии в Сирии, 8 февраля вошел в Черное море.

Видеоподтверждение обнародовало роSSийское агентство РБК.

О кораблях-пришельцах в Черном море ранее сообщала мониторинговая группа BlackSeaNews. Эту же информацию подтверждали источники BBC.

В частности, РоSSия перебросила в Черное море десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Минск", "Оленегорский горняк", "Королев" и "Калининград".

Таким образом, по данным BlackSeaNews, количество роSSийских десантных кораблей на ходу в Черном море выросло вдвое – до 12.

Всего на начало февраля роSSийская флотилия у берегов Украины вырастет до 18 боевых кораблей против восьми в декабре 2021 года, говорится в отчете организации.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко утверждает, что такое количество кораблей беспрецедентно. Даже в 2014 году, во время операции по оккупации Крыма, в Черном море находились дополнительно максимум четыре десантных корабля.

По словам Клименко, специалисты просчитывают разные сценарии. Возможен, например, вариант, что для президента РоSSии Владимира Путина это - возможность снова повысить ставки. И как только ситуация политически успокоится, корабли отзовут назад.

В частности, он напоминает, что в апреле 2021 года во время очередного обострения роSSийско-украинских отношений, когда РоSSия также стягивала войска к украинским границам, десантные корабли ограничились высадкой десанта в аннексированном Крыму.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные корабли завершили переход вокруг Европы и прибыли в восточный район Средиземного моря "во время учений". Учения, как объясняли в роSSийском Минобороны, – часть маневров, запланированных на январь-февраль 2022 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РоSSии. Они проходят на фоне обострения отношений между Россией и США.

В учениях должны принять участие 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов и 1 тыс. единиц военной техники, а также около 10 тыс. военнослужащих.

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