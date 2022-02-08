Чаус внес 718 тыс. гривен залога

Экс-судья находился под круглосуточным домашним арестом с августа 2021 года.

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере 718 тыс. гривен. Он находился под домашним арестом с августа 2021 года.

Об этом сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українські Новини.

"Залог внесен", - сообщили в ведомстве.

По информации издания, залог был внесен 7 февраля. Чаус должен был внести залог в течение 5 дней после принятия судом соответствующего решения (1 февраля).

После внесения залога на Чауса будет возложен ряд обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия обязанностей – два месяца.

Напомним, судью Чауса уличили на получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года. Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожало 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья скрылся за границу. До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в самих трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . Он находится под его охраной.

4 августа ВАКС избрал экс-судии меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). На первое судебное заседание Чаус пришел в бронежилете.

Прокуратура просила суд изменить Чаусу меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, однако суд удовлетворил ходатайство лишь частично, назначив Чаусу залог в размере 717 900 гривен.